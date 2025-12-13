Самые креативные предприниматели – в Гатчине

2025 год стал годом преобразований для Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства: пройдя все бюрократические процедуры, городской и районный фонд объединились в единую структуру, и теперь в Гатчине работает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального округа. В распоряжении фонда – бизнес-инкубаторы в Гатчине и в Тайцах и магазин на ул. Чехова «Сделано в Гатчине» – для реализации товаров местных производителей. Фонд предоставляет бухгалтерское и юридическое сопровождение, консультации, оказывая гатчинским предпринимателям полную и разностороннюю поддержку – кроме финансовой. Для выдачи микрозаймов теперь существует микрокредитная компания Гатчинского округа, услуги которой тоже чрезвычайно востребованы.

По прогнозам директора гатчинского Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Анны Шерепенко, следующий год обещает стать очень успешным с точки зрения развития бизнеса в округе: структура построена, работа отлажена, количество и качество предпринимателей растет.

В этом году сотрудники фонда начали проводить выездные мероприятия в сельской местности для информирования населения обо всех доступных вариантах поддержки малого и среднего бизнеса. Несмотря на продолжительную и плодотворную работу фонда, многие представители бизнес-сообщества Гатчинского округа остаются в неведении относительно открывающихся возможностей. Территориальные управления активно содействуют фонду, пригашая граждан на встречи, и эта кампания будет продолжена.

- Хочется, чтобы люди на мес-тах знали больше, – признается Анна Шерепенко. - Малым и средним предприятиям предоставляется очень хорошая поддержка, которой можно пользоваться и на местном, и на областном уровне. В этом году предприниматели Гатчинского округа вошли в тройку тех, кто получил самую значительную финансовую поддержку от Ленобласти.

В части интеллектуальной деятельности и творческого потенциала Гатчина работает на опережение: бизнес-инкубатор в Тайцах открылся за год до того, как был принят федеральный закон о креативных индустриях, и собрал рекордное количество резидентов.

- Нам, наверное, было проще, чем другим районам, – говорит Анна Александровна, – потому что мы, когда готовились к открытию инкубатора креативных индустрий, обнаружили множество предпринимателей в одних только Тайцах. А сколько еще у нас талантов по всему Гатчинскому округу? В этом году комитет по малому и среднему бизнесу Ленинградской области приступил к работе над реестром креативных индустрий – Ленобласть стала одним из первых регионов РФ наряду с Подмосковьем. Предприниматели с определенными кодами ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) приказом Минэкономразвития признаются субъектами креативных индустрий (в следующем году для них будут новые гранты). И мы буквально за пару месяцев зарегистрировали в этом реестре больше всего предпринимателей креативных индустрий среди других муниципальных образований Ленобласти. Т. е. Ленинградская область лидирует вместе с Московской на уровне всей страны, а Гатчинский округ – на уровне региона. И есть вероятность того, что мы будем первым в Российской Федерации креативным кластером.

- Что включает в себя это понятие?

- Это, по сути, пространство (тот же бизнес-инкубатор), которое объединит предпринимателей для общей работы и станет точкой притяжения предпринимателей, работающих в области творчества. Количество резидентов бизнес-инкубатора, которые уже внесены в реестр креативных индустрий, – порядка 13–14 из 18 зарегистрированных от Гатчинского округа.

- Это ИП? Самозанятые?

- Там есть и физические лица, которые являются самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, и юридические лица. Это мастера народно-художественных промыслов (плетение из лозы, кружева), студия видео-подкастов, услуги по оформлению праздников. В бизнес-инкубаторе работает художница, которая рисует и занимается с детьми, и они сейчас создают классные мультики на основе своих рисунков. Есть у нас художник-реставратор мебели, и дизайнеры к ней обращаются при оформлении домов, квартир, магазинов. Есть производство косметики ручной работы, швейные мастерские, работающие по индивидуальным заказам. Легендарный Олег Сергеев занимается производством деревянных пазлов и различной сувенирной продукции. Один из наших резидентов – дизайнер, который оформляет в том числе Петербургский экономический форум.

То есть, когда мы открывали бизнес-инкубатор, понятие креативных индустрий еще не было закреплено, но оказалось, что мы подобрали как раз тех, кто работает в этом направлении – все эти люди вошли в реестр креативных индустрий Ленинградской области.

Анна Шерепенко рассказала о субсидиях, полученных в этом году гатчинскими предпринимателями в результате отбора. Например есть субсидия на возмещение понесенных затрат в сумме 150 тысяч рублей для тех, кто имеет статус молодежного и социального предпринимателя, и ИП, применяющего налог на профессиональный доход. Эту сумму предоставляют на возмещение затрат на аренду, оборудование, сайт.

Самой весомой в этом году стала новая мера поддержки – возмещение затрат на производство. Было выделено четыре субсидии – по 500 тысяч рублей в одни руки – для производственников. В числе получивших помощь – предприятие по изготовлению пресс-форм, компания, которая занимается разработкой и производством растворов для ювелирных изделий.

Предприниматели Гатчинского округа лидируют среди получателей грантов от Ленинградской области, а также, как заметила Анна Александровна, в среде гатчинского бизнеса очень популярны микрозаймы:

- Мы всегда после Всеволожского района на втором месте по сумме займов в областной микрокредитной организации. Гатчинского портфеля на всех не хватает, поэтому мы активно работаем с областью и перенаправляем наш бизнес за субсидиями туда.

Малый бизнес в Гатчинском округе растет, увеличивается количество самозанятых, но при этом, по словам Анны Шерепенко, сложилась тенденция перехода самозанятых в статус ИП:

- Многие самозанятые понимают, что, например, областная поддержка доступна только индивидуальным предпринимателям. Самозанятый, по сути, вообще не является субъектом малого и среднего бизнеса. В этом году юристом нашего фонда оформлено около сотни ИП, и примерно половина из них – те, кто перешел из статуса самозанятого. Пользуясь услугами фонда, присутствуя на мероприятиях и общаясь с коллегами, самозанятые граждане понимают, что, перейдя в статус индивидуального предпринимателя, можно получать гораздо больше мер поддержки и расти в бизнесе.

Как рассказала Анна Шерепенко, набирает силу и социальное предпринимательство. К началу декабря в Гатчинском округе было зарегистрировано более 70 социальных предпринимателей (в прошлом году – 65), и сейчас на рассмотрении находится еще приличное количество заявок. Категория социального предпринимательства присваивается тем, кто работает с детьми, с социально уязвимыми слоями населения, и, соответственно, получив этот статус, социальные предприниматели переходят на льготный налог в 1 % и получают возможность выиграть областной грант.

На слете социальных предпринимателей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал кратное увеличение суммы субсидий. На уровне Гатчинского округа тоже запланирован ощутимый рост поддержки социальных предпринимателей на следующий год.

- Анна Александровна, допустим, предприниматель считает, что подпадает под категорию социального. Что ему делать?

- Прийти к нам в фонд, имея при себе свой ИНН. Дальше мы всё сделаем сами: проверим, может ли он претендовать на социальное предпринимательство, свяжемся с коллегами из Центра инновации социальной сферы и с рук на руки передадим этого предпринимателя уже с пониманием того, к какой из четырех категорий социального предпринимательства он относится. Если гражданину понадобится помощь в составлении заявки, мы сядем рядом с ним и всё объясним.

- Помощь фонда безвозмездна?

- Поддержка, обучение, бухгалтерские и юридические консультации – всё абсолютно бесплатно. Бухгалтерское сопровождение – платное, но, конечно, ввиду того что фонд – предприятие социальное, стоимость услуг бухгалтера невысока.

- Фонд может помочь человеку открыть предпринимательство с нуля?

- Конечно. У нас есть обучающая программа – введение в предпринимательство, куда человек приходит со своей идеей, еще не зная, в какую форму ее облечь, а по окончании обучения защищает проект и имеет готовый бизнес-план. И, как правило, он тут же заходит к нашему юристу и регистрирует предприятие. Это 80 % тех, кто обучается.

Но на курс «Введение в предпринимательство» приходят даже работающие ИП. В этом году у нас обучалась одна дама – предприниматель с 15-летним стажем, и на следующий год она опять собирается прийти, потому что, говорит, настолько быстро всё меняется – не успеваешь охватить.

- Напомните, где находится Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства?

- Помещение фонда осталось на прежнем месте, там же и микрокредитная организация, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, 28, второй этаж.

Екатерина Дзюба

Фотографии предоставлены Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа