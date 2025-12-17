Больше 100 лифтов заменено в Ленобласти за год по программе капремонта

«В Ленобласти в этом году заменено 107 лифтов. Больше всего новых современных лифтов установлено в Тосненском, Тихвинском и Гатчинском районах. Позиция региона - оперативно менять оборудование после достижения 25 лет эксплуатации», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Все регионы, где имеются устаревшие лифты в многоквартирных домах, утвердили пятилетние планы по их замене. Минстрой России совместно с Фондом развития территорий оказал регионам методическую поддержку при их разработке. В таких планах есть сведения о количестве лифтов и источниках финансирования их замены, включая лифты в многоквартирных домах на специальных счетах.

«Программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан. Это больше половины населения страны. Комплекс работ включает обновление ключевых элементов: инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и лифтового оборудования», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

До 15 февраля 2030 года по всей стране будет заменено 96,6 тысяч лифтов.