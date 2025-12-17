У добра нет границ, возраста и профессии!

Волонтерство давно уже называют стилем современной жизни. А в нашей стране оно стало нормой жизни, связывая сразу несколько поколений. В настоящее время в добровольческую деятельность вовлечено более 28 процентов наших сограждан разного возраста и разных профессий. Сильный всплеск добровольчества произошел во время специальной военной операции, когда обычные люди устремились на помощь нашим воинам, их семьям, жителям пострадавших от войны территорий.

В День волонтера в уютном зале Молодежного центра собрались представители многих добровольческих организаций Гатчинского округа: общественной организации ветеранов войны и труда, Школы третьего возраста, благотворительного фонда «Благо Дари», общественного экологического движения «РазДельный Сбор», Дома реабилитационного проживания, общественных движений, поддерживающих воинов, участвующих в специальной военной операции.

От имени руководителей Гатчинского округа гостей праздника приветствовали заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Павел Иванов и заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирина Полуэктова.

- Вам – самые искренние слова благодарности, потому что именно вы всегда первыми приходите на помощь, находите нужные слова, делаете нужные дела для того, чтобы оказать помощь как детям, так и пожилым людям, участникам СВО и их семьям, людям с инвалидностью, – подчеркнул Павел Викторович. - Вы помогаете фронту: плетете маскировочные сети, собираете необходимые вещи и продукты. Вы всегда вместе, вы всегда с нами. Ваши усилия по оказанию помощи всем, кто нуждается в заботе и внимании, бесценны!

Этот праздничный день стал поводом для подведения итогов добровольческой деятельности в 2025 году. Только по данным платформы «Добро.рф» на Гатчинской земле действует более

6 тысяч добровольцев, но на самом деле их гораздо больше. Сила добровольчества – в его разнообразии. Кто-то делится опытом, а кто-то открывает для себя новые горизонты и дарит свою энергию обществу.

Гатчинский округ гордится своими волонтерами. В этот праздничный день заслуженные благодарности от администрации и совета депутатов Гатчинского округа получили самые опытные и активные добровольцы – за доброе сердце, энтузиазм, вклад в развитие добровольчества в Гатчинском округе.

После торжественной церемонии награждения волонтеры приняли участие в мастер-классах «Мастерская добрых дел». Они продолжали делать добро даже в свой праздник, своими руками создавая уникальные сувениры, которые будут переданы подопечным социальных учреждений Гатчинского округа.

Напомним, День добровольца (волонтера) ежегодно отмечают в России 5 декабря. Эта дата установлена президентом России Владимиром Путиным в 2017 году в знак глубокой признательности людям, которые своим неравнодушием, чуткостью, отзывчивостью творят добро, приходят на помощь другим, помогают городу и стране.

Юлия Лысанюк