Депутат от Ленинградской области Ольга Занко внесла в Госдуму законопроект о передвижных аптеках

Законопроект был подготовлен депутатами и сенаторами «Единой России» под руководством секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева и депутата Евгения Нифантьева. Одним из авторов документа выступила депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко.

Проблема нехватки аптечной инфраструктуры поднимали жители 47-го региона перед депутатом в ходе приема граждан. Несмотря на развитую систему здравоохранения, в регионе остаются территории, куда аптечные сети не заходят из-за экономической нецелесообразности:

«В результате жители вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы приобрести жизненно необходимые препараты. Законопроект о передвижных аптечных пунктах — это конкретное решение, которое позволит жителям нашего региона получать необходимые лекарства рядом с домом. Мы предлагаем ввести экспериментальный режим до 2029 года - любой регион по своему желанию сможет присоединиться. Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определённой стационарной аптеке, будут определять местные власти», — подчеркнула депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко.

Она также отметила, что необходимость разработки такого документа обсуждалась ранее с председателем Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александром Жарковым.

Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населённых пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю. Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием.

При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.

Фото: Телеграм-канал Ольги Занко