«Высший пилотаж» показал класс!
В Гатчине на площадке спортивного комплекса «Арена» прошел фестиваль по бадминтону среди школьных спортивных клубов Ленинградской области.
В турнире встретились сильнейшие команды региона – победители муниципальных этапов. Соревнования проходили в мужском, женском и смешанном парных разрядах
Фестиваль открыл президент Федерации бадминтона Ленинградской области Владимир Павлович Русских, отметив значимость таких соревнований для развития школьного спорта.
По итогам состязаний 1 место заняла команда «Высший Пилотаж» (Гатчинский округ). Тренируются ребята у Евгения Сергеевича Михайлова.
2 место у команды «Олимп» (Всеволожский район), 3 место – «Прометей» (Волховский район).
Фестиваль стал частью партийного проекта «Детский спорт» и направлен на развитие школьных спортивных клубов и популяризацию здорового образа жизни. Мастер-класс провели члены сборной Ленинградской области по бадминтону.