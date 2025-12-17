Поиск на сайте
«Высший пилотаж» показал класс!

В Гатчине на площадке спортивного комплекса «Арена» прошел фестиваль по бадминтону среди школьных спортивных клубов Ленинградской области.

В турнире встретились сильнейшие команды региона – победители муниципальных этапов. Соревнования проходили в мужском, женском и смешанном парных разрядах

Фестиваль открыл президент Федерации бадминтона Ленинградской области Владимир Павлович Русских, отметив значимость таких соревнований для развития школьного спорта. 

По итогам состязаний 1 место заняла команда «Высший Пилотаж» (Гатчинский округ). Тренируются ребята у Евгения Сергеевича Михайлова.

2 место у команды «Олимп» (Всеволожский район), 3 место – «Прометей» (Волховский район).

Фестиваль стал частью партийного проекта «Детский спорт» и направлен на развитие школьных спортивных клубов и популяризацию здорового образа жизни. Мастер-класс провели члены сборной Ленинградской области по бадминтону.