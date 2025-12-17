«Ёлка желаний» зажигает огни

«Ёлка желаний» проводится с 2018 года по инициативе общероссийской организации «Движение Первых» и при поддержке Росмолодёжи. Идея акции проста: ребёнок делится своим сокровенным желанием, а организаторы помогают найти волшебника, который может эту мечту осуществить. Для этого в местах проведения акции устанавливают ёлки, украшенные шариками-открытками с мечтами, а также выкладывают детские письма на сайте проекта.

В этом году «Ёлка желаний» стартовала в Ленинградской области в День добровольца 5 декабря. Это особенно символично, ведь праздник объединяет тех, кто чутко отзывается на чужие трудности и всегда готов помочь ближнему.

– Уже трудно представить Новый год без Ленинградской Ёлки желаний, – отметил губернатор Александр Дрозденко. – Каждому ребёнку, да и взрослому важно верить, что чудеса случаются. А детям, чьи отцы погибли, защищая Родину в ходе специальной военной операции, особенно важно почувствовать нашу заботу и внимание. Сейчас мы сможем сами подарить праздник детям. Детям, которые пережили тяжёлую потерю. В холле здания правительства Ленинградской области ёлка уже наряжена. На ней – мечты ленинградских ребятишек, а мечты должны сбываться, тем более, когда за дело берётся Команда 47.

АЛЕКСАНДРА СИДОРОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ