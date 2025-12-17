Библиотеки Гатчинского округа ждут перемен!

Два дня, 12 и 15 декабря, студенты - будущие архитекторы и дизайнеры третьего курса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета - выезжали в библиотеки: Вырицкую библиотеку им. И.А. Ефремова, Елизаветинскую и Прибытковскую.

Студенты познакомились с библиотеками, обсудили с сотрудниками их предложения и видение дизайн-проектов, выслушали пожелания от читателей библиотек.

Для более полного понимания истории развития и индивидуальности библиотек, определенными их территориальным расположением, студентов познакомили с местными достопримечательностями. Они посетили дворец-усадьбу Елизаветино в деревне Дылицы и Народный музей фабрики «Узор» в поселке Вырица.

Теперь библиотекари с большим нетерпением и интересом ждут дизайн-предложений для библиотек. А потом, конечно, и дальнейшей реализации задуманного!

Фото организаторов