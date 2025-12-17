Миссия «Молодёжь-2025» выполнена!

Этот вечер стал яркой точкой, подводящей итог году добрых дел, гражданской инициативы и настоящего патриотизма. Со сцены звучали искренние слова благодарности тем, кто не ждёт идеального момента, а встаёт и действует: заботится о природе, поддерживает семьи, развивает спорт и творчество, помогает землякам.

Особые поздравления прозвучали в адрес студенческого педагогического отряда «Сознание». Благодарственные письма за вклад в молодёжную политику округа были вручены руководителю отряда Эльвире Стан и участнице Арине Васильевой. Их работа — отличный пример того, как Ленинградское областное региональное отделение Российских студенческих отрядов воплощается в конкретные добрые дела на гатчинской земле.

А уже 15 декабря эстафету добровольчества подхватило областное итоговое мероприятие «Доброволец.ЛО», где СПО «Сознание» и другие отряды региона были отмечены за вклад в развитие волонтёрства в Ленинградской области. Так гатчинские активисты вписали своё имя не только в историю округа, но и всего региона!

Вместе — мы сила действия. А впереди — новые свершения, идеи и возможности!

Эльвира Стан, руководитель отряда “Сознание”