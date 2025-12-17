От идеи до стартапа: финальная выставка программы «Я в деле»

Программа строится на практическом обучении: участники получают наставничество от опытных предпринимателей, посещают мастер-классы и тренинги, и параллельно развивают собственные проекты.

Три команды-победителя представят Ленинградскую область на всероссийском финале программы в Москве и поборются за гранты на реализацию:

«Цех писателей» – кластер для молодых авторов с бесплатными услугами редактуры, верстки, публикации и продвижения;

«Clean Paradise» – сервис по уборке и чистке помещений в Гатчине;

«Зелёные мастерские» – мастер-классы по переработке пластика и запуск производства из вторсырья.

«Каждый проект интересен по-своему. Я даже лично готов по ряду проектов встречаться, потому что они интересны не только как бизнес-проекты, они интересны и востребованы с общественной точки зрения», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

За год реализации программы участие приняли 1714 студентов из двух университетов и шести колледжей региона. В итоге было создано 80 проектов, а 300 участников успешно завершили двухмесячный курс предпринимательства. Для поддержки участников в проекте работали 28 экспертов – опытных предпринимателей, которые помогали развивать идеи.

Образовательная программа молодёжного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодёжи.

Миссия программы — формирование сообщества молодых профессионалов-наставников, обеспечивающих появление общественных инициатив и предпринимательских проектов.

«Для меня программа ‟Я в деле” – это не просто образовательный курс. Это сообщество, возможность пробовать новое и развивать командное мышление. Мы учим студентов находить нестандартные решения, создавать свои проекты и реализовывать идеи, которые приносят пользу региону», — отметила Полина, руководитель программы в Ленинградской области.