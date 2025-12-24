Эксперты ЦОК АПК: насекомые на живой новогодней ели опасности для человека не представляют

Во вторник, 23 декабря, несколько покупателей натуральных елей из российских городов пожаловались на насекомых, которых обнаружили возле принесенного домой дерева. Такие случаи зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Сообщалось, что клещи якобы выходят из спячки из-за теплой, влажной осени и мягкой зимы.

Ситуацию прокомментировали специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

– Приведенное в публикации фото с изображением «елочного клеща» не может являться таковой по следующим причинам. На фотографии четко просматриваются три пары ног, что свидетельствует о том, что это насекомое-вредитель. Общеизвестно, что у клещей, в отличие от насекомых, имеется четыре пары ног. Возможно, на фотографии изображен жук-смолёвка (лат. Pissodes) род жуков семейства долгоносиков, которые повреждают хвойные деревья. Но из-за низкого качества фото, утверждать, что это именно жук- смолевка нельзя.

Приведенная в публикациях цитата о том, что «…укус елочного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом», не соответствует действительности. Все клещи, обитающие на хвойных породах деревьев, почти невидимы невооружённым глазом. Питаются хвоей, прокалывая кожицу ротовым аппаратом и высасывая сок, но абсолютно не опасны для человека, так как ротовой аппарат этих клещей приспособлен только для прокалывания клеток растений, а не кожи человека.

На живых хвойных деревьях могут быть вредители – как карантинные, так и не карантинные. Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рекомендуют приобретать живые хвойные деревья в санкционированных местах с необходимой документацией о фитосанитарном состоянии продукции. Чтобы обезопасить себя, россиянам посоветовали интенсивно стряхивать праздничное дерево на улице перед тем, как занести в дом. Помимо этого, стоит проверить его на предмет заражения, оставив «отогреваться» на балконе либо в другой изолированной зоне на 12-24 часа.