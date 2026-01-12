В Ленинградской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады

Учащиеся продемонстрируют свои знания по 23 предметам — от астрономии до китайского языка. Участники, набравшие необходимое количество баллов, войдут в состав региональной сборной и представят область на заключительном этапе олимпиады.

«Участие в олимпиадном движении требует смелости, трудолюбия и внутренней мотивации, и именно эти качества сегодня демонстрируют наши школьники. Уверена, что предстоящие испытания станут для них не только проверкой знаний, но и важным шагом на пути к будущей профессии», — отметила Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады дают право поступления в престижные российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю. Также для победителей и призеров предусмотрены региональные премии и стипендии: премия выплачивается выпускникам образовательных учреждений, а стипендия — при продолжении обучения в школе.