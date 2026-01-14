102-й день рождения!

Мария Ивановна родилась в далеком 1924 году в деревне Горушка Новгородской области в большой и дружной семье. Судьба Марии Ивановны неразрывно связана с историей нашей страны. Она пережила тяготы Великой Отечественной войны, эвакуацию в Алтайский край, тяжелую болезнь и послевоенное восстановление родной деревни.

Несмотря на все трудности, Мария Ивановна сохранила оптимизм и любовь к жизни. С 1950 года она связала свою жизнь с Гатчинским районом, а с 2001 года проживает в Гатчине в кругу любящих родственников.

Мария Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павел Иванов тепло поздравил именинницу и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких.