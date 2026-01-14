Научная победа Артёма Матвеева

Конкурс проводился с целью стимулирования к научно-исследовательской работе, а также выявления и поддержки наиболее талантливых и творчески активных студентов, выпускников, сотрудников научных организаций и преподавателей. Его организатор – Научно-образовательный центр «Алгоритм», г. Москва.

Тема работы гатчинского школьника Артема Матвеева – «Шагающий робоманипулятор на универсальной платформе». Именно эта инновационная разработка на стыке робототехники и мехатроники получила высочайшую оценку экспертного сообщества.

По мнению наставников Артема, его победа – закономерный результат глубоких знаний, таланта, целеустремленности и большого труда молодого человека. Прекрасный старт к покорению научных вершин он сделал вместе с наставником – это педагог Тимур Олегович Паламарчук, руководитель военно-патриотического клуба «Флагман 9» Гатчинской школы № 9.