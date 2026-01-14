Первенство ветеранов по настольному теннису

Опытные спортсмены соревновались за звание сильнейших в трех возрастных категориях у мужчин и в двух – у женщин. Всего в турнире приняло участие более 40 человек из 9 разных поселений округа. Самыми почетными участниками стали 84-летний Владимир Найденов из поселка Вырица и 78-летняя Людмила Лукьянчук из города Гатчины.

По результатам в категории «Мужчины, 40–55 лет» победителем стал Игорь Рожнов из Гатчины. На втором месте – Тимур Усманов, на третьем – Роман Бобин: оба из Верево. На четвертом месте – Петр Островерхов (Гатчина).

В категории «Мужчины, 56–65 лет» весь пьедестал – у гатчинцев. На первом месте – Александр Жигунов, на втором – Олег Рожнов, на третьем – Маджид Худояров. На четвертом месте – Иван Шоев из Сиверского.

В категории «Мужчины, 66 лет и старше» победителем стал Дмитрий Малкиель из Гатчины. Второе место занял Анатолий Кистайкин из Войсковиц. На третьем месте – Борис Ходин из Вырицы, на четвертом – Виктор Демидов из Войсковиц.

В категории «Женщины, 35–55 лет» первое место завоевала Екатерина Задорожная из Гатчины. На втором месте тоже гатчинка – Татьяна Власова. На третьем мес-те – Мария Валова, на четвертом – Мария Сорокина: обе из п. Сиверский.

В категории «Женщины 56 лет и старше» победительницей стала Марина Гусарова из Старого Поддубья. Второе и третье место заняли представительницы Гатчины – Валентина Доронина и Людмила Лукьянчук соответственно. На четвертом месте – Ирина Лавренова из Карташевской.

По информации Центра подготовки спортсменов «Ника»