Губернатор Ленобласти анонсировал старт первых зимних Игр Александра Невского

«Вызов брошен завтрашним звездам большого спорта — ожидаем до 450 участников 12-14 лет из 40 регионов и пяти зарубежных стран в хоккее с мячом, кёрлинге, лыжах, биатлоне и испытании по нормативам ГТО. Старт — парк «Песчанка» во Всеволожске. Спортивные баталии — на лучших объектах области: «Кавголово», «Красное озеро», «Ладога Арена». Торжественный финал — в исторических залах Большого Гатчинского дворца. Наша задача — обеспечить такой уровень гостеприимства, чтоб ребята узнали и полюбили Ленобласть. А возможно, в будущем, выбрали регион для жизни и карьеры. Кроме того, игры, курируемые лично Патриархом Всея Руси Кириллом, всегда дают спортсменам заряд духовный и интеллектуальный. Поддержим культурной досуговой программой», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ленобласть воспользуется правом хозяйки игр — выставим до трёх региональных команд, чтобы как можно больше ребят получили возможность принять участие в международном старте», — добавил глава региона.