Чат поддержки

«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Помощь оказывается в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи, — отмечает руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны в круглосуточном формате, независимо от часового пояса.

Сегодня запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти к психологу. За год работы чата специалистами отработано более 22 000 индивидуальных обращений. Сегодня в динамике сопровождаются даже самые тяжелые случаи. В команде 60 клинических психологов из 10 регионов страны.

«Наш чат помогает в дистанционном формате — это более доступная, востребованная и приближенная к заявителю поддержка, причем в режиме 24/7», — комментирует координатор Чата, член Общественной палаты Российской Федерации и Московской области, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

В чат уже подключилось более 18 000 человек из разных регионов страны.

Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Будем рады вам помочь в Чате!

https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi