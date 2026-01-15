Поддержка защитников — приоритет 2026 года

«Объединим ресурсы Фонда и региона для:

— улучшения трудоустройства вернувшихся бойцов, организации постоянного профессионального переобучения;

— улучшения условий успешной карьерной и социальной интеграции ветеранов СВО;

— расширения полномочий фонда для представительства родственников участников СВО в суде о признании умершим или безвестно отсутствующим;

— дальнейшего развития системы мер поддержки участников СВО и их родных — сейчас в регионе их более 95;

— увековечивания памяти павших героев;

— вовлечения ветеранов в патриотические проекты;

— повышения доступности медицинской и психологической помощи», — написал в своём Телеграм-канале глава региона.

Фонд осуществляет свою деятельность во всех районах Ленинградской области. В расположенных пунктах приёма социальные координаторы осуществляют персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей.