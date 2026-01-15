Поддержка защитников — приоритет 2026 года
Губернатор Александр Дрозденко провёл встречу с руководителем ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Историк, в фокусе встречи — социальная интеграция и трудоустройство ветеранов СВО, поддержка семей защитников, сохранение памяти павших героев, медицинская и психологическая помощь.
«Объединим ресурсы Фонда и региона для:
— улучшения трудоустройства вернувшихся бойцов, организации постоянного профессионального переобучения;
— улучшения условий успешной карьерной и социальной интеграции ветеранов СВО;
— расширения полномочий фонда для представительства родственников участников СВО в суде о признании умершим или безвестно отсутствующим;
— дальнейшего развития системы мер поддержки участников СВО и их родных — сейчас в регионе их более 95;
— увековечивания памяти павших героев;
— вовлечения ветеранов в патриотические проекты;
— повышения доступности медицинской и психологической помощи», — написал в своём Телеграм-канале глава региона.
Фонд осуществляет свою деятельность во всех районах Ленинградской области. В расположенных пунктах приёма социальные координаторы осуществляют персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей.