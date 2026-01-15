Обновление на 100!

В 2025 году победителями конкурсного отбора стали Сланцевский индустриальный техникум, Лужский агропромышленный техникум, Техникум водного транспорта, Всеволожский агропромышленный техникум и Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е. И. Лебедева». Учреждения получили по 20 миллионов рублей на проведение ремонтных работ, закупку современного оборудования и учебных тренажёров для мастерских.

Модернизированные площадки предназначены для профессиональной подготовки кадров для ключевых отраслей экономики региона: топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, судостроения и машиностроения.

Сегодня техникумы полностью готовы к приёму студентов в обновлённых пространствах, где обучение выстроено с учётом реальных требований работодателей и современных производственных стандартов.

«Развитие системы среднего профессионального образования является одним из приоритетных направлений для Ленинградской области. Мы последовательно создаём условия, которые отвечают актуальным запросам экономики и профессиональным интересам молодежи. Благодарим губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко за поддержку инициативы, которая расширяет возможности для развития наших техникумов, студентов и работодателей», - отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.