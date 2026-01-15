Каникулы с пользой: вожатые Ленинградской области подарили детям праздник в «Зелёном городе»
Бойцы (участники) студенческих педагогических отрядов Ленинградского областного регионального отделения провели зимние каникулы в самом созидательном формате — работая с детьми. Они стали главными организаторами новогодней смены в детском оздоровительном лагере «Зелёный город» имени Тамары Трушковской, превратив обычный отдых в настоящую сказку.
Более 15 подготовленных вожатых из разных уголков Ленинградской области взяли на себя ответственность за досуг, безопасность и праздничное настроение сотен ребят. Их задача была особенной — не просто сопровождать детей, а создать в лагере волшебную атмосферу зимнего чуда в перерыве между учебными четвертями.
«Для наших бойцов это была не просто практика, а миссия, — отмечает пресс-секретарь Ленинградского областного регионального отделения. — Каникулы — это время, когда дети должны зарядиться позитивом, найти новых друзей и поверить в сказку. Наши вожатые, прошедшие специальную подготовку в «Школе вожатского мастерства», с этой задачей справились блестяще. Они сами, будучи студентами, понимают язык и интересы современных детей».
Программа смены была насыщенной и разнообразной:
· Новогодний марафон: мастер-классы, постановка творческих номеров, конкурс костюмов и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
· Спорт и активный отдых: ежедневные зарядки, соревнования на свежем воздухе, игры и эстафеты.
· Командные игры и тимбилдинг: мероприятия, направленные на сплочение отрядов, развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков у детей.
· Тематические дни и вечерние «свечки»: время для подведения итогов дня, общения и создания доверительной атмосферы в отряде.
Эта зимняя смена стала важным этапом в профессиональном становлении будущих педагогов. Они получили бесценный опыт реальной работы с детским коллективом, научились быстро реагировать на нестандартные ситуации и нести ответственность за своих подопечных.
Ленинградское областное региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» благодарит администрацию ДОЛ «Зелёный город» за доверие и тёплый приём, а родителей — за возможность подарить их детям незабываемые каникулы.
Работа студенческих педагогических отрядов продолжается. Впереди — подготовка к летней оздоровительной кампании, где опыт, полученный в «Зелёном городе», будет обязательно применён на практике.
Студенческие отряды Ленинградской области: воспитываем лидеров, создаём будущее!