Каникулы с пользой: вожатые Ленинградской области подарили детям праздник в «Зелёном городе»

Более 15 подготовленных вожатых из разных уголков Ленинградской области взяли на себя ответственность за досуг, безопасность и праздничное настроение сотен ребят. Их задача была особенной — не просто сопровождать детей, а создать в лагере волшебную атмосферу зимнего чуда в перерыве между учебными четвертями.

«Для наших бойцов это была не просто практика, а миссия, — отмечает пресс-секретарь Ленинградского областного регионального отделения. — Каникулы — это время, когда дети должны зарядиться позитивом, найти новых друзей и поверить в сказку. Наши вожатые, прошедшие специальную подготовку в «Школе вожатского мастерства», с этой задачей справились блестяще. Они сами, будучи студентами, понимают язык и интересы современных детей».

Программа смены была насыщенной и разнообразной:

· Новогодний марафон: мастер-классы, постановка творческих номеров, конкурс костюмов и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

· Спорт и активный отдых: ежедневные зарядки, соревнования на свежем воздухе, игры и эстафеты.

· Командные игры и тимбилдинг: мероприятия, направленные на сплочение отрядов, развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков у детей.

· Тематические дни и вечерние «свечки»: время для подведения итогов дня, общения и создания доверительной атмосферы в отряде.

Эта зимняя смена стала важным этапом в профессиональном становлении будущих педагогов. Они получили бесценный опыт реальной работы с детским коллективом, научились быстро реагировать на нестандартные ситуации и нести ответственность за своих подопечных.

Ленинградское областное региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» благодарит администрацию ДОЛ «Зелёный город» за доверие и тёплый приём, а родителей — за возможность подарить их детям незабываемые каникулы.

Работа студенческих педагогических отрядов продолжается. Впереди — подготовка к летней оздоровительной кампании, где опыт, полученный в «Зелёном городе», будет обязательно применён на практике.

Студенческие отряды Ленинградской области: воспитываем лидеров, создаём будущее!