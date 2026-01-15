В бесплатном школьном меню - не только молоко, но и йогурт

Как напомнила депутатам председатель Комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва, в настоящий момент в Соцкодексе фигурируют два расходных обязательства для муниципалитетов в составе общей субвенции по бесплатному школьному питанию – «горячее питание» и 0,2 литра молока для учащихся начальной школы. Эти обязательства комитет предлагает объединить в одно – «предоставление горячего питания», исключив отдельное предоставление бесплатно по 0,2 литра молока или иного молочного продукта в начальной школе.

«Молоко должно входить в состав основного меню, в СанПиНе прописаны нормы потребления молочной продукции: в начальной школе – 300 мл в день, в средней и старшей – 350 мл в день. Бюджетные средства эти никуда не пропадают – они будут объединены, - пояснила членам комиссии Вероника Реброва. - Второй аргумент «за» изменения: у нас повысится стоимость питания (высвобожденные от молока средства удорожают стоимость питания в целом), а третье – что в составе примерного типового меню у нас появятся не реже двух раз в неделю дополнительное молочное меню. Это позволит давать детям не только молоко каждый день, но и два раза в неделю – йогурт либо кефир». По словам председателя Комитета, изменения были инициированы в том числе после обращения родителей, которые просили разнообразить бесплатную молочную продукцию в школьном меню, так как молоко в чистом виде дети зачастую не пьют.

Вероника Реброва подчеркнула, что расчётная стоимость бесплатного школьного питания на каждого ребёнка в области после внесения изменений возрастет и составит 169 рублей (в 2025 году она составляла 148 рублей меню и 16 рублей - молоко, то есть общая сумма вырастет на 5 рублей). «На 16 рублей в день мы не могли себе позволить давать детям йогурт, имея в расходных обязательствах 0.2 литра молока каждый день, а теперь он появится в меню хотя бы два раза в неделю. И это не замена, а дополнение: к норме потребления молока (300 мл), еще два раза в неделю добавятся кисломолочные продукты», - отметила докладчик.

Депутаты задали по теме обсуждения ряд уточняющих вопросов, а вице-спикер Татьяна Тюрина выразила общую заинтересованность в полноценном и сбалансированном питании областных школьников в учебных заведениях, в том числе в той части, которую финансирует бюджет.

«Нам важно, чтобы в меню-раскладке присутствовали белки, жиры и углеводы, чтобы калорийность соответствовала необходимой. В данном случае «от перестановки мест слагаемых» эти важные условия для детей не меняются. А с точки зрения использования средств и увеличения возможности давать детям, в том числе, кисломолочную продукцию – это очень хорошо. Важно и то, что будет экономический эффект с точки зрения удобства проведения конкурсов… То есть, мне кажется, все говорит в пользу этих изменений», - подытожила вице-спикер.

Депутаты рекомендовали поддержать законопроект в первом и третьем чтениях с учетом ряда замечаний юридико-технического характера.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области