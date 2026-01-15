Январские победы студии «Колибри»

Очередной, 43-й по счету, фестиваль-конкурс «Москва верит талантам» (проект «Салют талантов») состоялся в столице России 4 января. Участие в нем приняли коллективы из разных регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Томска, Брянска и других городов.

Свои таланты на престижной московской сцене продемонстрировали и юные артисты из хореографической студии «Колибри» города Гатчины, которой руководит Вера Ребрик. Студийцы выступили уверенно и ярко, продемонстрировав высокий уровень техники, артистизм и выразительность. Итог – целый букет наград и специальных призов!

Жюри отметило хореографические композиции «Девичья» (лауреат I степени) и «И в душе запоют птицы» (лауреат II степени). Диплом лауреата II степени присужден композиции «Брянская крутуха» (дуэт Дарьи Воробьевой и Ярославы Котовой). Также этот танец был отобран для участия в гала-концерте конкурса.

Диплом лауреата I степени и специальный диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства» присуждены Варваре Ермоловой за номер «Принцесса на горошине». Дипломы лауреатов I степени – у Дарьи Воробьевой («Финский мотив», соло) и Софии Патрикеевой («Жемчужина», соло).

Коллектив также отмечен специальным дипломом «За выразительность исполнения и артистизм». В рамках конкурса один из специальных призов организаторов был присужден Дарье Воробьевой за конкурсный пост в социальных сетях.

Участники хореографической студии «Колибри» искренне благодарят Веру Юрьевну Ребрик за вдохновляющую подготовку, профессионализм и эту по-настоящему сказочную новогоднюю поездку.