Детям до 14 лет для выезда за рубеж теперь понадобится паспорт

Как отметили в Росавиации, загранпаспорт понадобится ребенку в том числе для покупки авиабилетов, новое правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождает несовершеннолетнего россиянина родитель или другое лицо.

РЖД и ряд авиакомпаний заявили, что на их официальных сайтах уже нельзя купить билеты для детей за рубеж без паспорта. Не остались в стороне и платформы. В частности, на "Авиасейлс" теперь, если пассажиром указан человек до 14 лет, в качестве документа нельзя предоставить свидетельство о рождении. В "Островке" добавили информацию о нововведении в ваучер с подтверждением бронирования, также в письме с подтверждением бронирования в Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Киргизии и Казахстане будет блок про новые правила. "Тем, у кого уже есть бронирования в этих странах, уходит отдельная информирующая рассылка", - рассказали в компании.

При этом эксперты рекомендуют туристам независимо от того, с какими документами они пересекают границу, брать с собой свидетельство о рождении ребенка.

Дело в том, что этот документ подтверждает родственные отношения между родителями и детьми.

"Особенно это важно в тех случаях, когда могут быть разные фамилии или, например, во внутренних паспортах взрослых не вписаны дети", - говорит генеральный директор туроператора "Дельфин", член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин. Эксперт отмечает, что есть много ситуаций, когда пограничникам сложно определить, действительно ли это одна семья, это дети родителей, с которыми они едут.

"Свидетельство о рождении не занимает много места, и на границе его достаточно часто спрашивают. Этот документ остается полезным для пересечения границы", - добавил эксперт.

Также с 20 января будет полностью прекращена практика вписывания детей в загранпаспорта родителей. Даже если ребенок вписан в действующий небиометрический паспорт старого образца родителя, с этой даты для выезда ему все равно потребуется собственный документ, отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Оформление загранпаспорта для ребенка занимает от 1 до 3 месяцев в зависимости от типа документа и региона подачи заявления. Биометрический паспорт нового образца на 10 лет стоит 3 тыс. рублей для детей до 14 лет, паспорт старого образца на 5 лет - 1 тыс. рублей. Эксперты рекомендуют не откладывать оформление документов, учитывая возможные очереди в МФЦ и миграционных службах перед началом действия нового правила.

Принимая решение, как часто менять ребенку паспорт, нужно учитывать несколько моментов.

Во-первых, несмотря на долгий срок действия биометрического паспорта, для маленьких детей он может быть не самым практичным выбором, говорит Гареев.

"Внешность ребенка в возрасте до 10-12 лет действительно меняется значительно, и пограничные службы иностранных государств могут счесть просроченным паспорт, в котором фотография перестала соответствовать внешности владельца", - говорит он.

В итоге это может привести к задержкам и вопросам на контроле. Поэтому для детей младше 6-7 лет эксперты часто рекомендуют оформлять паспорт старого образца на 5 лет: к моменту истечения его срока действия будет актуальна и фотография, и можно будет оценить потребности в поездках на следующие годы. По данным Росстата за 2024 год, турпоток в Беларусь из России составил 350 тыс. человек, в Абхазию - 696 тыс. При этом, по статистике Погранслужбы ФСБ России, с частной целью в Абхазию выехали еще 5,23 млн человек, в том числе, по экспертным оценкам, не менее трети - самостоятельные туристы. Реальный поток в Беларусь оценить трудно из-за отсутствия пограничной статистики. В 2024 году белорусские эксперты говорили о показателе свыше 5,5 млн российских туристов. По итогам 2025 года в РЖД видят рост турпотока в страну на 9,3%, "Аэрофлот" фиксирует рост на 3% пассажиропотока только между столицами.

Светлана Задера

«Российская газета»