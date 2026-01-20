Крещенские купания в селе Рождествено

День, когда открываются небеса

Крещение Господне, или Богоявление - один из главных православных праздников. Его двойное название связано с тем, что он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан и явлению Бога «во всей полноте», то есть в виде Святой Троицы.

Празднование Крещения Господня начинается накануне, вечером 18 января, в Крещенский сочельник, и продолжается 19 января торжественной литургией. В эти два дня в храмах совершается Великое освящение воды — сначала в самой церкви, а затем на источниках, реках и специально подготовленных купелях. Вода, освящаемая в праздник Крещения Господня (Великая агиасма), называется крещенской, или иорданской, и считается величайшей святыней, имеющей особую благодатную силу.

Крещение Господне — праздник радостный, исполненный особой надежды и вдохновения, который считается временем особой духовной связи с небесами. Согласно верованиям, в ночь на Крещение небеса открываются, а значит и молитвы могут быть услышаны быстрее.

По традиции, в день Крещения Господня верующие принимают участие в праздничном богослужении. После службы прихожане вместе со священнослужителями отправляются к рекам, озерам или родникам, где уже под открытым небом, «на иордани», совершается молебен. В этот день принято набирать в храмах и приносить домой крещенскую воду. Главный смысл праздника Крещения - духовное обновление, но, по народному обычаю, в этот день многие православные купаются в открытых водоемах (в иордани) даже в сильный мороз.

«Живоносный источник»

Традиция совершать погружение в крещенскую купель в селе Рождествено насчитывает уже много лет. Она связана с историческими особенностями этих мест, включая предания, которые местные жители передают из поколения в поколение.

Считается, что в селе Рождествено, на берегу реки Грязны, там, где сейчас заканчивается старинный усадебный парк, стояла церковь Великого Николы. Известно, что этот храм был разрушен в годы первой шведской оккупации (1583–1590). По преданию, эта церковь ушла, буквально провалившись под землю, прямо перед самым появлением шведов, которые завладели этой землей на полторы сотни лет. Сейчас на предполагаемом месте Никольского храма установлен поклонный крест, к которому можно пройти по аллее от музея-усадьбы «Рождествено».

Если спуститься от креста по тропинке в сторону реки Грязны, слева можно увидеть вход в Святую пещеру, которая считается одним из природных чудес Ленинградской области. Святая пещера — всего лишь часть огромной, многокилометровой системы природных пещер, пробитых подземными родниками в толще красных девонских песчаников. Провалы в грунте, находящемся над подземными пустотами, здесь не редкость. Глядя на них, верится, что где-то под нашими ногами действительно укрывается таинственный Никольский храм.

Дорожка, идущая вправо от Святой пещеры, выводит путника к еще одной достопримечательности Рождествено — красной скале на берегу узенькой здесь Грязны, где стоит часовенка-купель в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Часовня была построена не так давно, в 2016 году, по инициативе настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы. Автором проекта часовни и купели стал известный архитектор и историк, знаток этих мест Александр Семочкин. Именно сюда приходят верующие в морозные дни Крещения, чтобы погрузиться в символические воды иордани.

Бодрящее купание

Несмотря на то, что часовня-купель стоит посреди реки, речной воды внутри нее нет. В небольшую закрытую сверху купель по трубе затекает вода из целебного родника, бьющего из подземных недр. Стены пещеры, откуда бьет источник, превращены в своеобразный алтарь с иконами и лампадками. Рядом с купелью, для удобства паломников, построены раздевалка и туалет.

Желающих окунуться в ледяную купель на Крещение довольно много. Люди приходят поодиночке и целыми семьями. Некоторые ограничиваются тем, что набирают чистой целебной воды из пещерного родника.

- Я живу в Рождествено, - говорит Александр. - За родниковой водой прихожу сюда часто, не только на Крещение. Вода очень чистая и вкусная, а сегодня она — действительно особенная...

Крещенские купания — не только духовное событие, но и серьезная нагрузка для организма. Неслучайно в этот день у часовни разбита большая палатка для обогрева купальщиков, в которой можно переодеться и выпить горячего чаю. Также здесь дежурит целый отряд спасателей, медиков, полиции.

Петр приехал в Рождествено из Гатчины.

- Отлично, как всегда, - говорит он. - После купания чувствую бодрость и очищение.

Сергей приехал из Сиверской вместе со своей семьей. Старается окунаться в крещенскую купель ежегодно.

- Водичка отличная! - делится он. - Погружение в иордань для меня — возможность приобщиться к празднику Крещения, взбодриться, почувствовать прилив новой энергии, избавиться от накопившейся усталости. В любом случае, такое погружение полезно для организма, если подходить к этому правильно, конечно.

Вода в часовне-купели проточная, а значит всегда чистая и прозрачная. Зимой и летом температура воды одинаковая — плюс 4 градуса. Летом она кажется ледяной, а зимой, в морозы — теплой, что подтверждают и бывалые купальщики. Кстати, многие из них — не только местные жители.

- Жарко! - говорит, выходя из купели, Валентина. - Я приехала из Волгограда к родственникам, чтобы отметить здесь свой 60-летний юбилей. Купаюсь на Крещение почти каждый год. Уверена, что-то происходит на небесах в этот день: я страшная мерзлячка, но, когда окунаюсь в воду на Крещение, мне всегда тепло, даже жарко! Я получаю огромное удовольствие от такого купания. Тело-то боится, а такое погружение — это победа духа. Ты понимаешь, что многое можешь!

Бывший моряк-подводник Игорь Лавров приехал в Рождествено из города Гаджиево Мурманской области.

- Бываю здесь часто — приезжаю к друзьям и родственникам, - говорит он. - Я человек довольно закаленный, привык купаться, даже у нас в Мурманске, в заливе. Правда, у нас морозы гораздо сильнее, даже из воды страшновато выходить. А здесь ощущения после погружения невероятные. Вода очень теплая, настроение отличное!

«Какая бодрость золотая!»

Считается, что вся вода в Крещение обладает особой силой - приносит здоровье, очищает от грехов. Иван Шмелёв в повести «Лето Господне» вспоминает эпизод из своего детства, когда Горкин умывает его «святой водой, совсем ледяной, и шепчет: “Крещенская-Богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа”. – Как снежок будь чистый, как ледок крепкой, – говорит он, утирая суровым полотенцем, – темное совлекается, в светлое облекается...».

На самом деле, конечно, крещенские купания какого-то сверхъестественного значения не имеют, да и грехов они не смывают. Использование воды как «оберега» или «защиты от сглаза» без веры и молитвы является суеверием, которое Православная церковь не одобряет.

Святая вода – это не магическое средство, не замена таинствам исповеди и причастия, а духовное вспомоществование. Ее сила действует только в сочетании с искренней верой, молитвой и благочестивой жизнью.

А мы напоследок вспомним строчки из стихотворения Георгия Иванова, довольно точно передающие общее настроение в эти прекрасные крещенские дни:

Свистят полозья… Синий голубь

Взлетает, чтобы снова сесть,

И светится на солнце прорубь,

Как полированная жесть.

Пушинки легкие, не тая,

Мелькают в ясной вышине, —

Какая бодрость золотая

И жизнь и счастие во мне!

Юлия Лысанюк