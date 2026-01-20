Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Решение вопросов ЖКХ может быть быстрым и комфортным — с приложением «Госуслуги Дом». Его скачали уже больше 15 млн раз, месячная аудитория превысила 4,3 млн человек.
Передавайте показания и оплачивайте счета
Показания всех счётчиков и квитанции об оплате по всей недвижимости — в одном приложении. Закрыть все счета можно одной транзакцией.
- более 30 млн раз в приложении переданы показания счетчиков
- почти 20 млн раз оплачены счета за ЖКУ
Обращайтесь в управляющую организацию
Не нужно искать номер диспетчерской или ходить в офис управляющей организации. Все заявки — от аварийных до коллективных — в вашем смартфоне.
- 9,5 млн заявок в управляющие организации
- 6 дней — среднее время ответа
Общайтесь с соседями
У каждого дома есть свой чат в мессенджере Max. В него могут попасть только собственники квартир или их арендаторы. В каждом чате есть представитель управляющей компании.
- 505 тыс. домовых чатов
- более 5 млн участников
Голосуйте на собраниях собственников онлайн
Больше не нужно подыскивать время, чтобы проголосовать на общем собрании собственников. Даже вопросы, имеющие юридическое значение, можно решить откуда угодно онлайн.
- 37% общих собраний собственников в 2025 году было проведено в приложении «Госуслуги Дом»