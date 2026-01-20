Следственный комитет — 15 лет на страже закона

«За пятнадцать лет эффективность Следственного комитета выросла в несколько раз. Следователи очень чётко работают по резонансным преступлениям и, прежде всего, по преступлениям против Конституции, против власти, против государственного строя.

Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Это начало большого пути — здоровья, крепости духа, конечно же, самое главное — уверенности в завтрашнем дне. Мы сильны, наша страна сильна, и все лучшее у нас ещё впереди», — обратился к участникам мероприятия Александр Дрозденко.

Отдельно глава региона поблагодарил за расследования военных преступлений против советских граждан. По словам Александра Дрозденко, «это сигнал тем, кто сегодня покрывает современных нацистов и фашистов».

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники следственных подразделений, в том числе офицеры военного следственного управления по Ленинградскому военному округу.