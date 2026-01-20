В Ленинградской области подключены к сетевому газу 32 тысячи домовладений
Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» преодолели новый в 2026 году рубеж подключений. По президентской программе догазификации природным газом пользуются 32 тыс. домовладений.
«В 2025 году мы ввели в эксплуатацию 207 распределительных газопроводов в рамках программы догазификации. Лидерами стали Выборгский и Ломоносовский районы, а также Гатчинский муниципальный округ. В 2026 году планируем сохранять высокие темпы работ», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
С начала действия программы принято 55,8 тыс. заявок на догазификацию, заключено 54,8 тыс. договоров, 46,9 тыс. из которых уже выполнены, до участков проведены сети газораспределения.
