Победители журналистского конкурса получили награды

Журналисты «Гатчинской правды» традиционно были отмечены наградами. Юлия Лысанюк заняла первое место в номинации «Гатчинский округ – территория счастливых людей» среди электронных СМИ; Татьяна Можаева и Екатерина Дзюба стали победителями в номинации «Пропаганда достижений в сфере реализации национальных проектов в образовании, культуре, туризме, науке и спорте Гатчинского округа». В этой же номинации среди телевизионных СМИ победила корреспондент телеканала «Ореол 47» Виктория Петриченко.

В номинации «Год защитника Отечества и Год команды Победы» первое место заняли Надежда Красноперова (газета «Спектр Гатчина») и Татьяна Алехина («Гатчинская служба новостей»). Среди телевизионных СМИ победа присуждена Галине Паламарчук (телеканал «Ореол 47»).

В номинации «Гатчинский округ – территория счастливых людей» награду за первое место получили корреспондент газеты «Уездные вести» Юлия Колбенева и сотрудник телеканала «Ореол 47» Елена Гордиенко.

Гран-при и звание «Журналист года» присуждено корреспонденту «Гатчинской службы новостей» Татьяне Алехиной.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов!