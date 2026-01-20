Студенческие отряды Ленинградской области принимают Всероссийский трудовой проект «Мирный атом»

Ленинградская область — центр притяжения молодых профессионалов На межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом — ЛАЭС» работает 126 участников РСО из 10 регионов России. Студенты задействованы на строительстве третьего и четвёртого энергоблоков ЛАЭС-2, которые возводит холдинг «ТИТАН-2».

Ребята трудятся бетонщиками, арматурщиками, помощниками мастера, диспетчерами и техниками, внося свой вклад в развитие атомной энергетики на ленинградской земле.

Помимо Ленинградской области, студенты РСО работают на других знаковых объектах:

· В Египте 30 бойцов из 13 регионов в составе отряда «Дюна» участвуют в строительстве АЭС «Эль-Дабаа», занимаясь проектной документацией и контролем качества.

· В Турции 30 студентов, включая представителей Ленинградской области, в отряде «Босфор» работают электромонтажниками и техниками на строительстве АЭС «Аккую».

· В Челябинской области более 100 студентов трудятся на объектах ФГУП «ПО „Маяк“» в рамках стройки «Мирный атом».

· В Томской области 33 бойца участвуют в проекте «Мирный атом — ПРОРЫВ» по строительству инновационного энергокомплекса с реактором БРЕСТ-300.

«Зимние трудовые проекты — важный этап в формировании профессиональной и гражданской зрелости молодого поколения. Участие в таких инициативах позволяет студентам работать в условиях реального производства, осваивать современные технологии и видеть результат своего труда», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета РСО Михаил Киселёв.

На всех проектах холдинга «ТИТАН-2» реализуется программа наставничества «Мастерская СУС», а для лучших выпускников предусмотрено дальнейшее трудоустройство.

Перед началом работы все бойцы РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.