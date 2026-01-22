Численность избирателей 47 региона выросла в 2026 году

Главная цифра: на 1 января 2026 года в Ленинградской области 1 439 950 избирателей!

Для сравнения в 2021 году на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области численность избирателей составило 1 371 359 человек. Это значит, что за 5 лет присоединилось еще 68 591 человек, это чуть больше населения Сосновоборского городского округа!

Динамика за год (с 1 января 2025):

• Прирост составил 5 328 человек (с 1 434 622).

• Темп роста сохранился стабильным – +0,36%.

За последние 10 лет число избирателей в регионе выросло на 9,5%. Такой рост – признак того, что регион становится лучше, комфортнее и привлекательнее для жизни.

Территориальные лидеры роста:

• Всеволожский район – лидер по числу избирателей (367 002), за год его электорат увеличился на 9 254 человека.

• Ломоносовский район – демонстрирует самый высокий темп роста: +3,97% за год. Число избирателей выросло на 3 010 человек и достигло 78 771.

Каждый избиратель – это активный гражданин, чей голос формирует будущее нашей Ленинградской области.

Информация о численности избирателей Ленинградской области по годам в разрезе муниципальных районов, муниципального округа, городского округа размещена на сайте Леноблизбиркома в разделе «Численность избирателей».