Для будущих мам - новый тест в Ленинградской области
Будущие мамы Ленинградской области смогут бесплатно пройти неинвазивный пренатальный тест для выявления хромосомных аномалий плода.
Рубрики: Здравоохранение
Он показан беременным из группы среднего риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями и из группы высокого риска, имеющим противопоказания к проведению инвазивной диагностики.
Алгоритм для прохождения теста:
- направление на исследование выдает врач акушер-гинеколог или врач генетик по результатам пренатального скрининга, проведённого в ЛОКБ;
- забор крови и сам анализ выполняется на базе Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.Отта;
- результаты теста будут готовы в течение трёх недель;
- при необходимости пациентку пригласят на консультацию.
«Неинвазивный пренатальный тест — это более точная альтернатива скринингу. Метод безопасен для матери и плода, так как для анализа требуется только забор крови из вены. На текущий год выделено около тысячи квот для жительниц области», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.
