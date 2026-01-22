Для будущих мам - новый тест в Ленинградской области

Он показан беременным из группы среднего риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями и из группы высокого риска, имеющим противопоказания к проведению инвазивной диагностики.

Алгоритм для прохождения теста:

направление на исследование выдает врач акушер-гинеколог или врач генетик по результатам пренатального скрининга, проведённого в ЛОКБ; забор крови и сам анализ выполняется на базе Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.Отта; результаты теста будут готовы в течение трёх недель; при необходимости пациентку пригласят на консультацию.

«Неинвазивный пренатальный тест — это более точная альтернатива скринингу. Метод безопасен для матери и плода, так как для анализа требуется только забор крови из вены. На текущий год выделено около тысячи квот для жительниц области», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.