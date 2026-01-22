Поиск на сайте
Для будущих мам - новый тест в Ленинградской области

Будущие мамы Ленинградской области смогут бесплатно пройти неинвазивный пренатальный тест для выявления хромосомных аномалий плода.

Он показан беременным из группы среднего риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями и из группы высокого риска, имеющим противопоказания к проведению инвазивной диагностики.

Алгоритм для прохождения теста: 

  1. направление на исследование выдает врач акушер-гинеколог или врач генетик по результатам пренатального скрининга, проведённого в ЛОКБ;
  2.  забор крови и сам анализ выполняется на базе Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.Отта;
  3. результаты теста будут готовы в течение трёх недель; 
  4. при необходимости пациентку пригласят на консультацию.

«Неинвазивный пренатальный тест — это более точная альтернатива скринингу. Метод безопасен для матери и плода, так как для анализа требуется только забор крови из вены. На текущий год выделено около тысячи квот для жительниц области», — отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению.