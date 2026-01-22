Шагнём на подиум?!

Первый конкурс «Шагнем в мир моды» прошел в 2014 году. Его автором и организатором стала Людмила Иванова. Она пригласила всех желающих создать свой эскиз костюма или целую коллекцию. К потенциальным участникам было только одно пожелание – творческий подход. Самыми активными стали учащиеся школ и студенты технологического факультета ГИЭФПТ. После презентации выставки работ театр костюма «Катюша» организовал на сцене Центра творчества юных г.Гатчины показ авторских моделей и коллекций.

Почему мы не проводим подобные конкурсы сейчас?

- Теперь мы можем объединить весь округ. Для этого есть всё: учреждения, которые проводят праздники, творческие объединения, единомышленники, – считает Людмила Иванова. - В организационном плане вопросов нет. Нужны реальные помощники, специалисты, которые могли бы воплотить это в жизнь. Я собрала весь материал по конкурсу прошлых лет и разработала новую концепцию с рабочим названием «Шагнем на подиум». Это должно быть творческое пространство при театре костюма «Катюша» с учетом работы на весь округ. Пространство, которое предполагает не только реализацию проекта «Шагнем на подиум», но и создание творческой группы, участники которой будут знакомы с этикетом, будут знать и уважать историю своей малой родины и страны, будут уметь носить костюм и встречать гостей, помогать старшим, участвовать в церемониях награждения и других окружных мероприятиях. Всё должно быть достойно Гатчины. Идея поддержана администрацией Гатчинского округа и комитетом по культуре и туризму.

Людмила Михайловна предлагает «шагнуть на подиум» уже в 2026 году. Тем более, подчеркнула Людмила Иванова, самые активные творческие коллективы уже выразили желание участвовать в проекте.

Татьяна Можаева

Фото из архива “Гатчинской правды”