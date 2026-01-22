Творческая молодежь Ленинградской области приглашается к конкурсу юных корреспондентов

Участие могут принять дети от 6 до 18 лет. Конкурс предлагает два формата работ: репортаж (до 5 минут) и видеоролик (до 7 минут). Рассказать в творческом формате о Ленинградской области: о героях СВО, особенностях местных национальностей, родном городе и национальной кухне можно, выбрав одну из номинаций:

- «Город моими глазами»

- «Город, которого нет»

- «Уроки созидания»

- «Защитники Отечества-Герои нашего времени»

- «От земли к орбите: дружба народов — двигатель космоса»

- «Да здравствует братский союз и великая дружба народов»

- «Гастрономическая летопись: от предков к нам».

Участников ждут обучающие мастер-классы от профессионалов, а победители получат дипломы и возможность познакомиться с известными журналистами.

Заявки на конкурс принимаются с 1 февраля по 10 марта. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.com/yunkorps