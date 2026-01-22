Ленобласть нарастила приток врачей в регион и готова усиливать поддержку

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции обозначил новые направления работы с программой в 2026 году:

– служебное жильё и расширение закупки квартир за счёт бюджета для закрепления врачей и фельдшеров;

– приоритетное обеспечение жильём дефицитных специалистов первичного звена — участковых терапевтов и педиатров;

– подготовка собственных кадров: губернаторские стипендии и обучение «под контракт»;

– улучшение условий труда в учреждениях здравоохранения;

– цифровизация медицины, чтобы сократить время врачей на бумажную работу.

«Программа «Земский доктор» — это не только выплата. Миллион рублей — это якорь, чтобы привлечь специалиста, а дальше наша задача — дать жильё, нормальные условия работы и перспективу. У нас это работает: все, кто пришёл по программе, остаются в Ленинградской области, и мы будем эту поддержку только усиливать», — отметил Александр Дрозденко.