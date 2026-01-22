Ленобласть нарастила приток врачей в регион и готова усиливать поддержку
За три года программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Ленинградской области выросла в два раза: если в 2024 году регион привлёк около 200 специалистов, то в 2025-м — уже 403 врача и фельдшера. Все участники остаются работать после обязательного срока.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции обозначил новые направления работы с программой в 2026 году:
– служебное жильё и расширение закупки квартир за счёт бюджета для закрепления врачей и фельдшеров;
– приоритетное обеспечение жильём дефицитных специалистов первичного звена — участковых терапевтов и педиатров;
– подготовка собственных кадров: губернаторские стипендии и обучение «под контракт»;
– улучшение условий труда в учреждениях здравоохранения;
– цифровизация медицины, чтобы сократить время врачей на бумажную работу.
«Программа «Земский доктор» — это не только выплата. Миллион рублей — это якорь, чтобы привлечь специалиста, а дальше наша задача — дать жильё, нормальные условия работы и перспективу. У нас это работает: все, кто пришёл по программе, остаются в Ленинградской области, и мы будем эту поддержку только усиливать», — отметил Александр Дрозденко.