В Ленинградской области вновь пройдёт молодёжная патриотическая акция «Ладожский десант»

Добровольцы окажут хозяйственную и бытовую помощь пожилым гражданам, ветеранам, членам семей участников СВО, а также социальным учреждениям и народным музеям. Это и помощь по уборке территорий, расчистке снега и мусора, заготовке дров, мелкому ремонту жилых домов. Отряды также проведут профориентационные встречи со школьниками, «уроки о важном» в образовательных организациях, творческие вечера и патриотические концерты в учреждениях культуры.

Старт акции запланирован на 7 февраля. В настоящее время организаторы совместно с администрациями поселений собирают заявки на помощь и планируют маршрут, а участники проходят подготовку: репетируют творческие номера и флешмобы, разрабатывают методические материалы для занятий в школах, а также обучаются основам оказания первой помощи.

«Ленинградская область участвует во всероссийской акции «Снежный десант. РСО» с 2015 года, однако раньше в регион приезжали в основном волонтёрские отряды из других субъектов страны. Это закономерно вызывало вопросы у местной молодёжи: даже при желании помогать у ребят не было такой возможности, так как подготовка проходила далеко от поселений области. Ситуация изменилась в прошлом году, когда при поддержке Комитета по молодёжной политике ЛОРО МООО «РСО» запустило «Ладожский десант» — впервые активные бойцы студенческих отрядов Ленинградской области смогли выехать с миссией помощи в свой родной регион», — рассказал руководитель ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» Сергей Иващенко.