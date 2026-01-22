28 января с 10.00 до 14.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведёт «горячую линию» по теме «Нарушение прав граждан при исполнении судебных решений».

Звонки будут приниматься по номеру 8 (921) 916 50 63. Вы можете пожаловаться на нарушения прав, допущенные действиями или бездействием сотрудников Управления и отделов УФССП по Ленинградской области (на неисполнение судебных решений, невозможность связаться с районными отделами и их сотрудниками, неправомерное удержание денежных средств, и иное).

Все поступившие обращения будут рассмотрены Уполномоченным с привлечением руководства Управления ФССП по Ленинградской области. В случае выявления нарушения прав граждан будут приняты оперативные меры реагирования.