Людмила Нещадим: «Гатчинский округ – лидер новаций»

В постоянном диалоге с жителями

- Для нас этот год был, безусловно, ключевым с точки зрения дальнейшей реализации муниципальной реформы. И он был очень ожидаем всеми: и жителями, и, безусловно, нашими коллегами, руководителями различного уровня. Все очень внимательно наблюдали за каждым нашим решением, за каждым нашим действием в ожидании конечного результата. И вот сегодня я смело могу сказать, что результат 2025 года достоин гатчинской земли. И это дает нам основания уверенно смотреть людям в глаза и, самое главное, в завтрашний день, несмотря на все сложности, в которых мы с вами живем, – начала свое выступление Людмила Нещадим.

Она отметила, что администрация находится в постоянном диалоге с жителями через все имеющиеся информационные ресурсы, и в прошлом году обращений тоже поступило немало – через систему инцидент-менедж-мента, платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и Единую дежурно-диспетчерскую службу. Лидирует тема дорог, на втором месте – благоустройство, на третьем – ЖКХ, потом идут экология, общественный транспорт, содержание многоквартирных домов. По словам Людмилы Нещадим, этот мониторинг и дает основания для определения вектора деятельности администрации.

Гатчинский «снежный штаб» – лучший

Как рассказала Людмила Нещадим, в 2025 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства было направлено 2,73 млрд рублей – это плюс два миллиарда к 2024 году. За счет этих средств было отремонтировано почти 118 километров дорог. От всей протяженности гатчинских дорог это порядка 9 %. Сегодня протяженность муниципальные дорог составляет около 1600 км с учетом того, что ежегодно дополнительно в муниципальную собственность принимаются многочисленные дороги, в том числе и подъезды к садоводствам. Только в ноябре было принято на баланс 79 дорог к СНТ. Также в минувшем году было отремонтировано 20 дворовых территорий на сумму более 284 млн рублей, 19 объектов улично-дорожной сети на сумму свыше 81 млн рублей.

Поскольку дорожная тема остается в числе приоритетных, в бюджете на 2026–2028 годы запланированы в приоритетном порядке средства именно на ремонт улично-дорожной сети. В бюджете 2026 года на мероприятия в сфере дорожного хозяйства отводится 2,2 млрд рублей. Запланирован ремонт 111 автомобильных дорог общей протяженностью 75 км.

Отличились коммунальщики. Во время подведения итогов деятельности органов власти в период рождественских каникул Гатчинский округ был отмечен как один из лучших по организации работы «снежного штаба», по состоянию населенных пунктов, по качеству вывоза твердых коммунальных отходов.

Автобусы и банный комплекс

В мае, в рамках муниципальной реформы, было принято решение объединить все бывшие поселенческие бани в единый окружной банный комплекс. И в 2025 году было отремонтировано несколько бань.

- Я думаю, кто-то из вас уже имел удовольствие оценить эти отремонтированные бани, в том числе и в поселке Высокоключевом. К 1 февраля откроется баня в Пудости, – пообещала Людмила Нещадим.

В округе продолжается модернизация инженерной инфраструктуры, и сегодня этот ремонт также измеряется десятками километров.

- В 2026 году мы максимально должны завершить работы по благоустройству – в первую очередь, в исторической части города Гатчины, не оставляя без внимания и другие микрорайоны, – заметила глава администрации. – Отрадно, что сегодня мы приходим с благоустройством, с ремонтом улично-дорожной сети в Мариенбург, на Аэродром, в Химози, Загвоздку, в свое время, на мой взгляд, немножко обделенные вниманием власти.

Остаются на повестке дня вопросы по работе общественного транспорта. С 2024 года Гатчинский округ переживает транспортную реформу – первым в Ленинградской области. На гатчинские дороги вышли новые автобусы, было приобретено более 60 новых единиц техники. Сегодня непосредственно в городе Гатчине работают два перевозчика, и по условиям муниципального контракта перед ними стоит задача полного обновления подвижного состава до февраля.

- Один из перевозчиков заменил свой подвижной состав, который мы видим в городе, и надеюсь, что второй перевозчик тоже исполнит все требования в полном объеме, – заметила Людмила Нещадим.

Инициативы вытесняют ноту потребительства

В ходе пресс-конференции журналисты задали много вопросов, в том числе о результатах встреч с жителями сельских территорий.

- В 2025 году мы проехали по всем административным центрам наших сельских территорий, приглашая жителей на встречи. И для меня было очень важно почувствовать общее настроение людей на местах, – поделилась мнением Людмила Николаевна. - Встречи проходили по три, по четыре часа, и какие бы проблемы ни поднимали жители, встречи были наполнены добром. И люди не просто задавали вопросы, а много и предлагали. Больше всего мне запомнились инициативы наших граждан, связанные с дальнейшим развитием населенных пунктов. Уходит нотка иждивенчества и потребительства, с которым раньше приходили – а вот вы сделайте, а вот вы дайте. Люди обращаются со своими инициативами, и наша задача их поддержать. Много предложений по благоустройству, очень интересные были предложения по сохранению нашего исторического, культурного наследия, по сохранению памяти о конкретных людях с идеями создать музейные площадки, чтобы дальше общими усилиями сохранять нашу историю. И меня это очень радует, и это говорит о многом. Меняется менталитет людей, хотя вопросов меньше-то не становится. Это тоже объективно. Наши жители хотят жить комфортно, счастливо. Они хотят иметь крышу над головой, и чтобы эта крыша не текла. Они хотят тепла в своем доме, и в этом смысле нам тоже есть над чем работать. Жители каждого населенного пункта хотят ездить по отремонтированным дорогам, иметь возможность выйти с детьми во двор погулять, заняться физкультурой.

Людмила Нещадим анонсировала повторение турне по сельским территориям в 2026 году, но уже с неким отчетом перед жителями по итогам предыдущих встреч. Поручений было очень много, все вопросы были письменно зафиксированы, и каждый вопрос повлек за собой конкретное поручение конкретному заместителю либо главе территориального управления.

- Мы снова проведем встречи с жителями, чтобы, глядя глаза в глаза, сказать: «Вот вы поставили вопрос, мы сделали это». Или мы не сделали, и тогда, опять же, честно скажем, кто не сделал, почему не сделал и какую ответственность за это понес.

Лидер инноваций

Гатчинский округ становится лидером многих новаций в Ленинградской области. Журналисты поинтересовались, какую из них выделила бы глава администрации – муниципальную программу реновации школ? Или транспортную реформу, которую Гатчинский округ начал первым? Или, может быть, регистрации браков в «Ризалите»?

- Вы знаете, здесь сложно выделить что-либо особенное, – ответила Людмила Николаевна. - Каждая новация имеет для меня свое определенное и важное значение. Потому что всё это в комплексе как раз и дает возможность нам быть в числе пилотов и лидеров по разным направлениям. И чем больше мы делаем, тем больше приходит понимание того, что надо еще быстрее поспевать за теми трендами, которые сегодня активно развиваются в рамках новых нацпроектов. Конечно, для меня как для жителя гатчинской земли очень важно, чтобы мы гордились Гатчиной, гордились каждым населенным пунктом. И мы должны создать такую инфраструктуру, такую атмосферу в городе, чтобы люди приезжали к нам отовсюду и говорили: «Да, Гатчина – это супер!».

Екатерина Дзюба