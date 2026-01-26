В День студенчества Губернатор Ленинградской области рассказал о региональных мерах поддержки молодежи

«Друзья, пусть ваша студенческая жизнь будет яркой! И знайте, родной регион, как никакой другой, ценит ваши светлые головы, идеи и проекты и найдет для вас лучшие возможности, ведь «дома и стены помогают», — отметил глава региона.

По словам Александра Дрозденко, в Ленинградской области обучаются более 36 тысяч студентов. Для них в 2026 году появились новые меры поддержки. Среди них:

— увеличение целевых стипендий будущим врачам и ординаторам. Студенты-медики и фармацевты, обучающиеся по целевым направлениям, с 1 января получают не 5, а 10 тысяч рублей в месяц, ординаторы — не 10, а 15 тысяч;

— до конца года появятся целевые стипендии для будущих педагогов, а переезжающим учителям регион будет предоставлять служебное жилье или компенсацию аренды.

В планах — модернизация мастерских и лабораторий, строительство общежитий, открытие профильных классов, организация оплачиваемой практики.