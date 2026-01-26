«Звуки радости» - для «Счастливой звезды»!

50-й Всероссийский конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Счастливая звезда» проходил с 16 по 18 января в концертном зале Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве. Особое впечатление на членов профессионального жюри и других конкурсантов произвели юные артисты образцового коллектива СККЦ «Юбилейный» - вокальной студии «Звуки радости», которой руководит Елена Соколова.

Выступив в номинации «Эстрадный вокал», молодые таланты завоевали целый ряд престижных наград. Диплом лауреата 1 степени и диплом за лучший номер на патриотическую тему — у ансамбля «Ассорти». Дипломы лауреатов 2 степени вручили дуэту Арины и Карины Дрожжиных.

Обладателями высшей награды конкурса-фестиваля - дипломов Гран-при — стали солисты Даниэла Ипполитова и Вячеслав Васюхно.

Вручая награды юным артистам студии «Звуки радости», жюри отметило их высокий профессионализм, технику, манеру исполнения, артистичность. По итогам конкурса коллективу вручен сертификат на участие в V Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества, который состоится в городе Минск (Беларусь) в апреле 2026 года. Также победителям предоставлено право выступить на ежегодном гала-концерте «Дети Победы. Дети России» в Государственном Кремлевском дворце в мае 2026 года.

Вокальная студия «Звуки радости» была создана при СККЦ «Юбилейный» в 2018 году. В рамках студии действуют два ансамбля, где обучают как сольному, так и ансамблевому пению. Музыкальные произведения изучаются разножанровые - эстрадные (ретро и современные), народные, духовные, романсы.

Юные вокалисты студии — постоянные участники различных концертов, мероприятий СККЦ «Юбилейный», благотворительных акций. Ребята принимают активное участие в районных, российских и международных конкурсах, занимая на них высокие места.