В Ленобласти ветеранам СВО помогают воплощать социальные проекты и создавать НКО

«По числу участников — это рекордный набор. Спрос на обучение растёт, а главное — меняется запрос. Раньше мы начинали с азов, объясняя, что такое НКО и как это работает. Сегодня у большинства уже было чёткое понимание, какой социальный проект они хотят запустить в своём городе или посёлке. Кто-то пришёл во второй раз — с новым проектом. Они ищут команду, поддержку и экспертизу, и мы сделаем всё, чтобы эту поддержку оказать», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций.

8 участников уже связались с ресурсными центрами — чтобы создать в своём районе ТОС или НКО и подать проект на конкурс грантов Губернатора Ленинградской области.

Как появились идеи и что хотят реализовать участники — смотрите в видеосюжете.

Обучающая программа «Герои добрых дел 47» от комитета общественных коммуникаций Ленобласти - это путеводитель по возможностям и мерам поддержки СО НКО, местных и региональных инициатив. Главная задача: помочь ветеранам СВО создать НКО, получить грантовое финансирование и реализовать социальные инициативы.

Первый поток обучения для участников СВО был проведен в 2025 году по запросу самих ветеранов СВО. Всего в 2025 году было обучено более 100 участников СВО и членов их семей.