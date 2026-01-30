Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Дарья Клярцевич – «Учитель года – 2026»

Сегодня в Гатчинском округе подведены итоги муниципального смотра-конкурса в номинации «Учитель года».

Рубрики:  Образование

Участники соревновались друг с другом в трех конкурсных испытаниях: медиавизитка, мастер-класс и открытый урок.

По результатам прохождения всех этапов в конкурсе победила учитель математики Гатчинского лицея № 3 Дарья Владимировна Клярцевич.

Призерами конкурса стали учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Наталья Юрьевна Дорофеева и учитель начальных классов Гатчинской школы № 11 Ангелина Сергеевна Кузьмич.

Подробности в газете «Гатчинская правда»