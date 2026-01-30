На Северо-Западе объем автокредитов в 2025 году увеличился втрое

Автомобили марки Haval составили около четверти от общего числа покупок в СЗФО при финансовой поддержке Сбера, далее следуют модели российского производителя Lada (9%) и китайский бренд Geely (6%). За ними расположились марки Belgee, Changan и Chery.

Средняя сумма одного займа увеличилась в полтора раза: если в 2024 году показатель по Северо-Западу составлял чуть менее миллиона рублей, то теперь он превышает отметку в 1,4 миллиона рублей. При этом максимальный средний чек ожидаемо зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 1,5 млн рублей, на втором месте – Мурманская область (1,47 млн), на третьем – Калининградская и Вологодская области (1,34 млн); минимальный – в Ненецком автономном округе в размере 1 млн рублей.

Личный транспорт преимущественно приобретали мужчины в возрасте от 50 лет, за исключением Республики Коми и Мурманской области, где наиболее активными стали покупатели в возрасте от 36 до 40 лет. Среди женщин автокредиты пользовались наибольшей популярностью у представительниц возрастных групп от 36 до 40 лет и старше 50 лет.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Покупка автомобиля – серьёзный шаг, особенно если для этого нужны дополнительные деньги. Мы помогаем людям приобретать машины под любые потребности в кредит на привлекательных условиях. В Сбербанке доступны субсидированные программы с низкой ставкой в партнёрстве с автопроизводителями, и это только приближает к мечте стать владельцем одного из самых популярных авто на рынке. Ещё один выгодный вариант – льготная программа кредитования с господдержкой, которая позволяет купить новые автомобили российского производства стоимостью до двух миллионов рублей, а также электромобили».

Получить поддержку банка и оформить автокредит можно в отделениях Сбербанка, а также всего в несколько кликов в удобном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». Первоначальный взнос и оформление каско необязательны, и при погашении отсутствуют скрытые комиссии и платежи. Кроме того, финансовыми инструментами можно воспользоваться и в дилерских центрах большинства автопроизводителей — на покупку новых автомобилей действуют субсидированные программы по ставкам от 0,01% годовых, а также специальные льготные программы с поддержкой государства.

Фото freepik.com