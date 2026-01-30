В Ленинградской области учреждено звание «Почетный эколог»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, утверждающее порядок присвоения новой региональной награды.
Рубрики: Общество
Звание «Почетный эколог Ленинградской области» и знак отличия будут присваивать гражданам России, внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности региона.
Право выдвигать кандидатов имеют органы власти, трудовые коллективы и общественные объединения.
Ежегодно этого признания будут удостаиваться не более двух человек.
Ходатайства о присвоении почётного звания принимает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.
