Чемпионат Ленобласти по танцевальному спорту пройдет в Гатчине

Более сотни лучших танцевальных пар со всей Ленинградской области соберутся в Гатчинской городской школе спортивного бального танца "Олимпия". Начинающие и титулованные танцоры от 5 до 30 лет будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах.

Приглашаем Вас на праздник красоты, грации и зажигательных ритмов!

Место проведения: Гатчинская городская школа бального танца "Олимпия" (г. Гатчина, Госпитальный переулок, д.1).

Дата: 31 января, 1 февраля 2026 года.

Соревнования будут идти в течение всего дня. Самая зрелищная часть - 1 февраля в 19.00 (выступления сильнейших взрослых пар в латиноамериканской программе).