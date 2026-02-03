Ленобласть расширяет сферы международного сотрудничества

Перспективы привлечения турецких инвестиций, сотрудничество в АПК и туризме обсудили на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с новым Генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Башаром Башолом.

«Почувствовал искреннюю заинтересованность нового Генерального консула Турции в изучении подведомственного региона. Башар Башол выразил желание посетить все города Ленобласти с наступлением более тёплой погоды.

Сегодня мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере АПК, ЖКХ, в сфере обращения с отходами. Готовы работать и по направлениям культурного и молодёжного обмена», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области предложил продолжить диалог на ПМЭФ, форуме БРИФ и бизнес-миссиях, а также пригласил Генерального консула на День Ленинградской области, фестиваль «Корюшка идёт» и попробовать шаверму из корюшки.