С юбилеем, Наталья Ивановна!

Большая часть педагогической деятельности Натальи Ивановны приходится на работу в Кобринской основной общеобразовательной школе Гатчинского района, которой она посвятила 26 лет добросовестного труда. Здесь она трудилась сначала учителем истории, а затем стала директором школы. В качестве руководителя старалась добиться того, чтобы учебное заведение стало для детей настоящим домом, где их любят и уважают, стараются помочь, внимательно и терпеливо относятся к каждому ребенку. Творчески и с душой подходила Наталья Ивановна к любому делу, которое происходило в школе. Как настоящая хозяйка, она знала обо всем, что касалось жизни школы, педагогов, учеников.

В 2015 г. Управляющий совет школы занял первое место в областном конкурсе-смотре государственно-общественного управления. В том же году школа приняла участие в конкурсе социально-значимых ученических инициатив «Наша новая школа». Результат – первое место в муниципальном этапе конкурса и звание лауреата областного конкурса.

Большая работа проделана по созданию школьных музеев: «Музея русского быта» (1999), «Музея Боевой Славы» (2005) и Музея истории школы (2008). Вместе с коллегами Г.А. Костенко, В.А. Костенко и В.П. Корнышевым Наталья Ивановна вела огромную историко-патриотическую работу, стояла у истоков акции «Бессмертный полк» на Кобринской земле. Опыт работы школьных музеев, которыми руководила Н.И. Джежелий, был неоднократно обобщен на областных научно-практических семинарах: «Школьный музей как ресурс формирования гражданской идентичности обучающихся», «Формирование гражданско-патриотического воспитания школьников», «Воспитание духовно-нравственной культуры школьников», которые проводились для учителей истории и библиотекарей Ленинградской области и Гатчинского района.

В 2014 году Наталья Ивановна приняла участие во Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За духовно нравственный подвиг учителя», где заняла первое место на областном этапе и второе место на окружном этапе. Она участвовала в финальном этапе конкурса, который состоялся в Москве в рамках ежегодного церковно-общественного форума «Международные Рождественские образовательные чтения».

С 2018 года Н.И. Джежелий работает заместителем директора по учебной работе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Она организовала работу преподавателей колледжа в электронном журнале ГИС «СОЛО», инициировала введение в учебный план специальности «Преподавание в начальных классах» учебной дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики с методикой преподавания». Ею разработана рабочая программа и фонд оценочных средств по дисциплине, положение по внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), что позволяет своевременно контролировать все направления работы колледжа, выявлять недочеты и своевременно принимать управленческие решения, чтобы повысить уровень образовательной деятельности и контролировать сохранность контингента.

* * *

Дорогая Наталья Ивановна!

Педагогический и студенческий коллектив, Совет ветеранов колледжа сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, творческих и профессиональных успехов в подготовке педагогических кадров для системы образования Ленинградской области!

* * *

Дорогая Наталья Ивановна!

Ветераны педагогического труда, коллеги Кобринской школы и администрация Кобринского ТУ от всей души поздравляют Вас с юбилеем!

Вы являетесь достойным примером гражданина, патриота своей Родины, мудрым и увлеченным наставником, красивой и энергичной женщиной! Продолжайте честно и бескорыстно служить выбранной профессии. Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всём!