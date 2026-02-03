Гатчинские бадминтонисты на «Северном сиянии»

В турнире приняли участие спортсмены из бадминтонного клуба «Гатчина» Алексей Русских, Татьяна Кузнецова, Йоханна Ласорла и Эрика Ласорла.

Алексей Русских в паре с Владиславом Степанцовым среди мальчиков до 13 лет заняли второе место. К сожалению, они совсем немного уступили своим соперникам в финале. В смешанных парах Алексей Русских вошел в восьмерку лучших.

Йоханна Ласорла среди девочек до 13 лет из большой сетки в одиночке на 64 спортсменки вошла в 16 лучших. В парах Эрика Ласорла также вышла в 16 лучших, а Йоханна Ласорла – в восьмерку. В смешанных парах Йоханна также вошла в 16 лучших.

Татьяна Кузнецова среди девочек до 15 лет в сетке на 64 игрока вошла в 16 лучших. Этот же результат она показала в женской и смешанной парах.

Желаем ребятам побед и спортивного роста!