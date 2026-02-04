Спасатели к любой ЧС готовы!

В минувший четверг, 29 января, в Гатчинском Доме культуры собрались бойцы Юго-Западного местного пожарно-спасательного гарнизона, обеспечивающего безопасность Гатчинского округа, Волосовского и Лужского районов. С приветственным словом выступили: заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области, начальник управления гражданской обороны и защиты населения полковник Евгений Мусиенко, заместитель главы администрации Гатчинского округа по вопросам безопасности Михаил Хлусов и начальник Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Дмитрий Русевич.

589 пожаров: 22 погибших, 46 спасённых

Начальник Юго-Западного местного пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области Егор Шутов рассказал об итогах деятельности за прошлый год и поставил задачи на год текущий.

В 2025 году в Гатчинском округе произошло 589 пожаров – на 6,65 % меньше, чем в 2024-м. Погибло при пожарах 22 человека и травмировано 15, что в общем не превышает средних показателей за пятилетку. Спасено на пожарах было 46 человек. Все пожары были ликвидированы в день возникновения – ситуацию из-под контроля пожарные не выпустили.

Начало прошлого года ознаменовалось чрезвычайным происшествием, когда на территории промзоны № 1 в Гатчине загорелся завод по производству ацетона. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Во время зимних праздников 2025 года на пожарах из-за неисправности отопительных приборов и электропроводки погибли трое.

В наступившем году трагедий удалось избежать. Для профилактики чрезвычайных ситуаций инспекторы Госпожнадзора регулярно проводят мероприятия в частных домах и садоводствах, где опасность возникновения пожара объективно выше из-за печного отопления и устаревшей проводки.

Особое внимание сотрудники МЧС уделяют развитию добровольной пожарной охраны. На сегодняшний день в составе Юго-Западного местного пожарно-спасательного гарнизона функционируют 15 добровольных пожарных команд и одна добровольная пожарная дружина. За 2025 год силы добровольцев привлекались к ликвидации 32 пожаров совместно с подразделениями гарнизона. Непосредственно на территории Гатчинского округа действует две добровольные пожарные команды и одна дружина. В прошлом году добровольное пожарное объединение «Чаща» привлекалось для ликвидации 18 пожаров. Поддержка добровольных формирований продолжается.

На суше и на воде

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в прошлом году пожарно-спасательные подразделения привлекались 79 раз, и благодаря слаженным действиям экстренных служб число жертв в ДТП снизилось до девяти человек.

На водных объектах в 2025 году было зарегистрировано шесть происшествий, в которых погибло шесть человек – на четверть меньше по сравнению с 2024 годом. Сотрудники МЧС постоянно ведут профилактическую работу с населением, напоминая о технике безопасности на водных объектах. За прошлый год отделением ГИМС было проведено 75 патрулирований на воде и 116 профилактических обходов, в ходе которых было выявлено 42 нарушения и выписано 42 постановления, а также проведено 172 других профилактических мероприятия.

Знаковым событием 2025 года стало торжественное открытие на Аэродроме сквера Спасателей, посвященного сотрудникам МЧС России. В церемонии лично принял участие министр МЧС РФ Александр Куренков. В рамках официального визита главы ведомства состоялась церемония передачи подразделениям новой пожарной и специальной техники.

Тяжело в учении…

Чтобы не терять квалификации, личный состав гатчинских пожарных-спасателей продолжал тренироваться в течение всего года. В марте прошли Всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий весеннего половодья, а также учения по подготовке к пожароопасному сезону, пожарные отрабатывали навыки тушения ландшафтных пожаров. В августе сотрудники МЧС участвовали во Всероссийских учениях по антитеррору на объектах образования, в октябре – во Всероссийских учениях в честь Дня гражданской обороны РФ. В ходе данных тренировок отрабатывались действия личного состава пожарной охраны, коммунальных структур, а также служб жизнеобеспечения Гатчинского округа.

В 2025 году сотрудники МЧС продолжали активно работать с подрастающим поколением. В сентябре в Гатчинской школе

№ 7 открылся уже третий по счету кадетский класс МЧС России. Прошлой весной гатчинские пожарные-спасатели помогали в организации и проведении муниципального этапа соревнований «Школа безопасности» среди дружин юных пожарных. На территории лагеря «Лесная сказка» в честь Дня пожарной охраны был успешно проведен межрайонный слет кадетских классов, в котором приняли участие Гатчинская, Волосовская и Лужская команды. В мае вместе с ребятами пожарные посетили мемориальный комплекс мирным жителям Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках популяризации профессий пожарного и спасателя в пожарно-спасательных частях проходили дни открытых дверей и ознакомительные экскурсии, в течение года в школах и детских садах пожарные проводили уроки мужества.

Юные воспитанники пожарных – кадеты гатчинской «семерки» – присутствовали и на итоговом совещании в Доме культуры.

Медали, грамоты и благодарности

Завершилось итоговое мероприятие награждением работников ОГПС Гатчинского округа. Медалями «XXXV лет МЧС России» награждены сотрудники 43-й пожарно-спасательной части – заместитель начальника Камиль Минвалеев и помощник начальника караула Сергей Гаврилов. Медали «За спасение на пожаре» вручены также пожарным 43-й ПСЧ – начальнику караула Андрею Максимову и пожарному Виталию Макарову.

Медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» награжден пожарный 42-й пожарно-спасательной части Никита Кюхкинен.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности благодарности Главного управления МЧС России по Ленинградской области удостоен командир отделения 42-й ПСЧ Артем Ваганов.

Почетной грамотой главы администрации Гатчинского округа за добросовестное исполнение служебного долга поощрены: помощник начальника караула 43-й ПСЧ Сергей Гаврилов и пожарный 43-й ПСЧ Василий Мясников.

Благодарность главы администрации Гатчинского округа объявлена заместителю начальника 42-й пожарно-спасательной части Денису Третьякову и помощнику начальника караула 42-й ПСЧ Сергею Малахову.

Приказом Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы знаком отличия II степени награжден начальник караула 105-й пожарной части Юрий Крылов.

За плодотворное сотрудничество и содействие в обеспечении пожарной безопасности благодарственное письмо комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области получил директор Сиверского центра благоустройства Константин Иванисенко.

Начальник Юго-Западного местного пожарно-спасательного гарнизона Егор Шутов подчеркнул, что в 2025 году все поставленные задачи пожарными-спасателями были выполнены. На сегодняшний день все структуры и звенья подсистемы готовы к своевременному и эффективному реагированию на ЧС. Егор Юрьевич выразил искреннюю благодарность всем сотрудникам за неоценимый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в округе: «Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу заслуживают самых высоких похвал. Пусть наступивший год станет годом победы, принесет успех в любых начинаниях и мирное небо над головой!».

Фото предоставлено ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области