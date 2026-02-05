Молоко плюс йогурты

В частности, в единую статью объединяются расходы на горячее школьное питание и ежедневную выдачу

0,2 литра молока ученикам младших классов. Бюджет при этом не сократится – наоборот, расчетная стоимость школьного питания на каждого ребенка в области возрастет, и к традиционному бесплатному молоку добавятся йогурты или кефир. Инициатива также упростит процедуру закупок для школ.

Еще одно изменение Социального кодекса нашло поддержку у депутатов: ежемесячная плата за частный детский сад, получающий поддержку из бюджета, может возрасти с 5500 до 6000 рублей. Таким образом садики смогут немного повысить свой доход, не теряя права на государственную субсидию. Это, кстати, первая индексация с 2023 года.

Отдельная ежемесячная выплата семьям, чьим детям не хватило мест в муниципальных детских садах, сохранится. Выплату не получают только те, кто выбрал частный сад дешевле новой максимальной суммы в 6000 рублей, поскольку эти учреждения и так напрямую субсидируются регионом.