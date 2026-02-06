На прямой линии МФЦ расскажут о трудоустройстве участников СВО и их семей

На вопросы ответят директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов и приглашённые гости эфира: председатель комитета по труду и занятости населения Юлия Косарева и директор Кадрового центра Татьяна Иванова.



Эксперты расскажут о помощи в трудоустройстве, обучении, профессиональной подготовке, оформлении мер социальной поддержки для участников СВО в МФЦ. Речь пойдёт о реальных кейсах запуска бизнеса при содействии кадрового центра и других полезных мероприятиях, направленных на поддержку военнослужащих в 47 регионе.



Онлайн-трансляция пройдет 9 февраля, с 15 до 16 часов, на официальной платформе МФЦ в социальной сети ВКонтакте – задать вопрос и посмотреть выпуск можно в прямом эфире по ссылке или позднее - в записи.



Вопрос можно задать во время трансляции: по телефону (812) 775 47 47, в чате Телеграм-канала «Директор МФЦ – на связи!», в комментариях к эфиру. Также вопросы принимаются до эфира или после выпуска – в социальных сетях МФЦ, по телефону единого контакт-центра МФЦ (812) 775 47 78.