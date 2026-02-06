Награды от сената

6 февраля в рамках региональной недели сенатор от Ленинградской области, первый зампредседателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов вручил землякам высокие награды Совета Федерации. На торжественной церемонии от лица руководства палаты регионов парламентарий поблагодарил награжденных за созидательный труд на благо жителей и пожелал новых ярких успехов.

За большой вклад в развитие парламентаризма Ленинградской области благодарности Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко удостоены председатель постоянной комиссии областного Законодательного собрания Олег Петров и заместитель председателя постоянной комиссии Сергей Коняев – депутат-единоросс от Гатчинского округа.

Благодарственным письмом председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко отмечена исполняющая обязанности заведующей Пудостьской амбулатории, врач-терапевт с многолетним стажем Татьяна Викторовна Нестерова – за высокий профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие здравоохранения Ленинградской области.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления в Ленинградской области почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ награждена глава Кингисеппского района Елена Антонова.